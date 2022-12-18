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Оприлюднено звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оприлюднено звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА (відео)
Президент закликав підтримати Україну та її зусилля для відновлення миру,
фото скріншот відео

Зеленський: «Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем»

В мережі з’явилося звернення президента Володимира Зеленського, яке ФІФА відмовилось транслювати під час Чемпіонату світу. Лідер України заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.  Відео опублікував президента УАФ Андрій Павленко.

«Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!», – заявив президент.

Як відзначив президент, у війні немає чемпіонів та не може бути нічиї. Також він оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру, яка повинна відбутись цієї зими.

«Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни повинні зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо», – додав Зеленський.

Президент закликав підтримати Україну та її зусилля для відновлення миру, а також приєднатися до Глобального саміту Формули миру.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Теги: Володимир Зеленський ФІФА навколофутбол чемпіонат світу

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