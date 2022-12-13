Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів
Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що не бачить різниці між народами України та Росії
фото з відкритих джерел

Санкції запроваджено проти спортсменів, які «системно і активно підтримують війну проти України»

Верховна Рада України ухвалила постанову щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав.

У списку є 56 спортсменів, з них 55 – громадяни Росії, а також один громадянин України – Анатолій Тимощук.

У супровідних документах зазначається, що до списку потрапили спортсмени, що «системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації».

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Раніше міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Главкому» сказав, що не вважає українцями спортсменів, що залишилися в Росії після вторгнення. Він прокоментував позицію легендарного українського ексфутболіста Анатолія Тимощука, який лишився в Пітері, де він працює на адміністративній посаді.

Нещодавно Тимощук вперше публічно висловився про війну і сказав, що не збирається залишати Росію. Він зазначив, що не бачить різниці між народами України та Росії. 

Теги: спорт Анатолій Тимощук війна санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимощук продовжує працювати в РФ
Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука
9 червня, 01:16
Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)
Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)
2 травня, 13:30
Анатолію Тимощуку є над чим замислитися
Тимощук отримав «подарунок» до дня народження: футболіст втратив почесне звання
30 березня, 16:36

Новини

«Ми не діснеївський фільм»: Аргентина пояснила, чому у збірній відсутні темношкірі гравці
«Ми не діснеївський фільм»: Аргентина пояснила, чому у збірній відсутні темношкірі гравці
Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів
Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів
Аргентина – Хорватія: аналітики визначили фаворита півфінального матчу мундіалю
Аргентина – Хорватія: аналітики визначили фаворита півфінального матчу мундіалю
Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі
Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі
Жіноча збірна України здобула Кубок світу з боротьби
Жіноча збірна України здобула Кубок світу з боротьби
Влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога» – ЗМІ
Влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога» – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
52K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
37K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
8416
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
8144
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
7311
Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію

Новини

Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту