Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що не бачить різниці між народами України та Росії

Санкції запроваджено проти спортсменів, які «системно і активно підтримують війну проти України»

Верховна Рада України ухвалила постанову щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав.

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У списку є 56 спортсменів, з них 55 – громадяни Росії, а також один громадянин України – Анатолій Тимощук.

У супровідних документах зазначається, що до списку потрапили спортсмени, що «системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації».

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Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Раніше міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Главкому» сказав, що не вважає українцями спортсменів, що залишилися в Росії після вторгнення. Він прокоментував позицію легендарного українського ексфутболіста Анатолія Тимощука, який лишився в Пітері, де він працює на адміністративній посаді.

Нещодавно Тимощук вперше публічно висловився про війну і сказав, що не збирається залишати Росію. Він зазначив, що не бачить різниці між народами України та Росії.