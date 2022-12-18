Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
Понтифік неодноразово заявляв, що піде у відставку у разі, якщо здоров’я завадить йому керувати Римо-католицькою церквою
Папа Франциск, якому в суботу виповнилось 86 років, після свого обрання в 2013 році підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо одного разу серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків. Про це Папа Римський розповів у інтерв’ю іспанській газеті ABC.
Франциск додав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне.
«Ця заява є. Я не знаю, кому кардинал Бертоне, можливо, передав її, однак я віддав папери саме йому, коли він був держсекретарем», – сказав Франциск, додавши, що він вперше говорить про це публічно.
«Зараз хтось піде просити це у Бертоне: «Дайте мені папірець!». Ймовірно, він передав його кардиналу П’єтро Пароліну, новому держсекретареві», – додав він.
Він припустив, що Папа Павло VI і Папа Пій XII підписували подібні заяви про відставку. Однак обидва вони померли під час перебування на посаді.
Зазначимо, що Понтифік неодноразово заявляв, що піде у відставку у разі, якщо здоров’я завадить йому керувати Римо-католицькою церквою.
Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна за війну в Україні.
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