Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку

Понтифік неодноразово заявляв, що піде у відставку у разі, якщо здоров’я завадить йому керувати Римо-католицькою церквою

Папа Франциск, якому в суботу виповнилось 86 років, після свого обрання в 2013 році підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо одного разу серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків. Про це Папа Римський розповів у інтерв’ю іспанській газеті ABC.

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Франциск додав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне.

«Ця заява є. Я не знаю, кому кардинал Бертоне, можливо, передав її, однак я віддав папери саме йому, коли він був держсекретарем», – сказав Франциск, додавши, що він вперше говорить про це публічно.

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«Зараз хтось піде просити це у Бертоне: «Дайте мені папірець!». Ймовірно, він передав його кардиналу П’єтро Пароліну, новому держсекретареві», – додав він.

Він припустив, що Папа Павло VI і Папа Пій XII підписували подібні заяви про відставку. Однак обидва вони померли під час перебування на посаді.

Зазначимо, що Понтифік неодноразово заявляв, що піде у відставку у разі, якщо здоров’я завадить йому керувати Римо-католицькою церквою.

Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна за війну в Україні.