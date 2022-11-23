СБУ повідомила про підозру у державній зраді ексміністру освіти Табачнику: деталі

Ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення РФ активно «консультує» керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей

У розпорядженні СБУ є докази тісної співпраці Табачника з ворожими спецслужбами

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки Дмитром Табачником. Ця особа ще з 2014 року переховується від українського правосуддя у тимчасово окупованому Криму, повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення РФ активно «консультує» керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

У розпорядженні СБУ є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

Серед іншого, мова іде про підготовлений табачником проект доповідної записки на заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна. У ньому, від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя, він просить рашистів забезпечити цілодобову озброєну охорону «виборчих дільниць» на період незаконного референдуму.

Також задокументовано, що за його безпосередніми вказівками «виборчі дільниці» були організовані у навчальних та медичних закладах регіону.

Наразі зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

СБУ наголошує, що злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності, тож Служба вживає заходи для притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що СБУ проводела обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір».

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.