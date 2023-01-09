СБУ арештувала майно ексміністра освіти Табачника (фото)

Щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів

Суд арештував за клопотанням СБУ майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад $2 млн. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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За матеріалами слідчих Служби безпеки України, накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

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Для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів.

Втім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м; 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду рф щодо забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць».

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.