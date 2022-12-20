Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину
Ракета рашистів влучила в багатоповерхівку, під завалами загинули люди
фото: Олександр Вілкул / Facebook

Попрощатися з родиною Корнійчуків прийшли мешканці міста та близькі

У Кривому Розі похоронили молоду сім’ю, яка загинула від ракетного удару 16 грудня. Це Олександр та Людмила Корнійчуки і їхній півторарічний син Артем. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Клятий ворог забрав все, знищив, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей. Цьому немає прощення, нелюди обов’язково понесуть покарання за свої злочини. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять про них назавжди залишиться у наших серцях», – написав Вілкул. 

5 фото
На весь екран
фото: Олександр Вілкул / Facebook

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, який вранці 16 грудня завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. Також рашисти влучили в багатоповерхівку. 

Читайте також: Врятувала ванна: мешканці Кривого Рогу розповіли, як дивом вижили під час атаки
 
Теги: ворог будинок Олександр Вілкул війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вечірній терор рашистів: Кривий Ріг опинився під обстрілами
Вечірній терор рашистів: Кривий Ріг опинився під обстрілами
28 листопада, 22:55
У місті пролунало кілька вибухів
Рашисти вночі вгатили по Дніпропетровщині: Кривий Ріг опинився під обстрілами
5 грудня, 05:42
Кривий Ріг: окупанти влучили в житловий будинок, під завалами люди
Кривий Ріг: окупанти влучили в житловий будинок, під завалами люди
16 грудня, 09:41

Події в Україні

Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною
Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною
Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину
Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину
Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)
Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)
Синод Московської церкви оприлюднив звернення до Зеленського: повний текст
Синод Московської церкви оприлюднив звернення до Зеленського: повний текст
ЗСУ приземлили два російські гелікоптери
ЗСУ приземлили два російські гелікоптери
300 днів війни. Десять перемог України, які вразили увесь світ
300 днів війни. Десять перемог України, які вразили увесь світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
34K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
18K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
8850
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7351
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту