Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину

Ракета рашистів влучила в багатоповерхівку, під завалами загинули люди

Попрощатися з родиною Корнійчуків прийшли мешканці міста та близькі

У Кривому Розі похоронили молоду сім’ю, яка загинула від ракетного удару 16 грудня. Це Олександр та Людмила Корнійчуки і їхній півторарічний син Артем. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Клятий ворог забрав все, знищив, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей. Цьому немає прощення, нелюди обов’язково понесуть покарання за свої злочини. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять про них назавжди залишиться у наших серцях», – написав Вілкул.

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фото: Олександр Вілкул / Facebook

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару, який вранці 16 грудня завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. Також рашисти влучили в багатоповерхівку.