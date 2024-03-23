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Французько-німецький виробник танків KNDS створить філію в Україні

Ірина Луцак
glavcom.ua
Французько-німецький виробник танків KNDS створить філію в Україні
Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann
фото з відкритих джерел

Підприємство має зайнятися випуском запчастин для танків і навчанням місцевого персоналу

Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні. Про це повідомив очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню після переговорів із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Reuters.

«Ми оголошуємо… що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши тут філію», – сказав він.

Підрозділ має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу. Пісторіус назвав угоду історичною і зазначив, що вона включає домовленість рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами. Офіційний документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.

Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

В планах підприємства створити новітній танк, який має замінити застарілі Leopard у Німеччині та Leclerc у Франції. Ця ініціатива є другим великим проєктом збройової промисловості між двома країнами разом із їхніми амбіціями створити винищувач наступного покоління, відомий як FCAS.

Нагадаємо, генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського «Залізного купола».

До слова, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати будівництво снарядного заводу в Україні вже найближчим часом

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Теги: Німеччина Франція танки

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