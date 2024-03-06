Німеччина виділить гроші на закупівлю боєприпасів для України

Німеччина долучиться до чеської ініціативи з надання боєприпасів Україні

Уряд Німеччини вносить «тризначну мільйонну суму» на закупівлю боєприпасів для України

Німеччина братиме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України. Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, повідомляє Tagesschau.

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Хебештрайт наголосив, що німецький уряд вносить «тризначну мільйонну суму» на закупівлю боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії.

При цьому більш докладних подробиць прессекретар відомства не розкрив.

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Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.