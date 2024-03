Макрон розповів, як тепер підтримуватиме Україну. Кремль в істериці

Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з лідерами партій заявив, що не існує жодних обмежень і червоних ліній у підтримці Францією України. Про це повідомили виданню Le Figaro учасники цієї зустрічі, що відбулась у четвер у Єлисейському палаці.

Згідно з коментарями лідерів комуністів Фаб'єна Русселя та ультраправого «Національного об’єднання» Джордана Барделли, Макрон підтвердив їм, що не має наміру встановлювати «жодних обмежень» або «жодних червоних ліній» щодо підтримки з боку Франції.

«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – зазначив депутат Бертран Панше.

Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Le Figaro, що Макрон на зустрічі «з картами в руках» пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.

«Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримаємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе в цій підтримці, Володимир Путін, швидше за все, матиме успіх», – сказав інший учасник зустрічі, яка тривала майже три години.

На Єлисейських полях зустріч Макрона з лідерами політичних партій поки не коментували.

Згодом заступник голови Ради Безпеки РФ та колишній президент Дмитро Медведєв відреагував на такі заяви від французького президента та «пригрозив» Франції.

«Немає більше червоних ліній, немає більше обмежень» щодо підтримки України. Тоді це означає, що Росія більше не має червоних ліній для Франції», – написав Медведев.

