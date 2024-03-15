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Коли Rheinmetall почне виготовляти перші снаряди в Україні: стали відомі терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коли Rheinmetall почне виготовляти перші снаряди в Україні: стали відомі терміни
Перші снаряди можуть зійти з конвеєра заводу в Україні за 15 місяців
фото: Fabian Bimmer.

Підготовка до будівництва снарядного заводу в Україні вже завершується

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати будівництво снарядного заводу в Україні вже найближчим часом. Голова правління концерну Армін Папперґер заявив, що перші снаряди можуть зійти з конвеєра за 15 місяців, пише DW.

Папперґер наголосив, що підготовка до будівництва нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні завершується, церемонія закладки пройде «незабаром». Він додав, що завод створюватиметься не з нуля.

«Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко», – сказав голова правління концерну.

Армін Папперґер зазначив, що схожу фабрику Rheinmetall має намір побудувати і в Литві. У самій Німеччині, у Нижній Саксонії, концерн у лютому запустив будівництво нового заводу, теж з виробництва снарядів – перша продукція очікується навесні 2025 року.

Голова правління концерну додав, що будівництво нового снарядного заводу в Німеччині могло бути завершено роком раніше, але на початку війни в Україні Rheinmetall не отримав великих замовлень від німецького уряду, які виправдали б інвестиції в 300 млн євро. За словами Папперґера, ситуація змінилася, і Берлін планує замовити понад 2 млн артснарядів.

Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині.

Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 млрд євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 млрд євро.

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Теги: війна будівництво завод Україна озброєння

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