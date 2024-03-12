Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild
Німців може очікувати зростання ціни та зменшення різноманніття брендів кави
фото із відкритих джерел

Євросоюз може залишити німців без кави – Bild

Нове регулювання ЄС може поставити під загрозу постачання кави до Німеччини, пише видання Bild. Йдеться про документ, який має набути чинності з початку наступного року. Згідно з ним, компаніям доведеться доводити, що для виробництва їхньої продукції не було вирубано або пошкоджено ліси. Це стосується як сировини – такої як какао та кавових бобів, так і деяких виготовлених із них продуктів, включаючи шоколад.

Німеччині загрожує брак пропозиції на німецькому та європейському ринках кави, а ціни на кавові зерна, швидше за все, значно зростуть, заявили у Німецькій кавовій асоціації. Водночас у Єврокомісії стверджують, що немає жодних фактів про те, що регламент підвищить ціни на продукти харчування. Підтримка дрібних фермерів є пріоритетом, і закон не є прихованим обмеженням торгівлі, додають ініціатори нового регулювання. 

«Зараз лише близько 20% фермерів відповідають усім переліченим вимогам», – каже керуючий директор Німецької кавової асоціації Хольгер Прейбіш.

Великі виробники кави, включаючи Alois Dallmayr KG, також критикують нову ухвалу ЄС. Член правління компанії Йоханнес Денглер називає його величезним адміністративним тягарем для виробників.

Обсмажувачі кави Lavazza, Melitta та Darboven (бренди Idee-Kaffee, Mövenpick) хочуть відповідати законодавству ЄС, але вимагають більше часу. «Наслідками цього буде явний дефіцит пропозиції зеленої кави, і в результаті ціни зростуть», – пояснює прессекретар Darboven.

Німеччина на сьогодні є другим за величиною імпортером кави у світі після Сполучених Штатів – у ФРН поставляється 1,1 млн. тонн кави на рік. Більшість зерен надходить із Бразилії (30%) та В'єтнаму (20%).

Нагадаємо, кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

Сотні тисяч тонн какао та кави, що зберігаються на складах у ЄС, можливо, будуть знищені через непередбачене наслідки закону Євросоюзу про боротьбу з вирубуванням лісів, який почав діяти у червні цього року, йдеться у публікації.

За даними Financial Times, на складах у країнах Європи зараз перебуває близько 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. При цьому інструкцій, як далі діяти, Брюссель країнам ЄС не надав. Виробникам рекомендували реалізувати партії з цією продукцією протягом перехідного періоду – до грудня 2024 року, заявила виконавчий директор Міжнародного торговельного центру Памела Коук-Хемілтон.

Пояснимо, що згадані вище правила ЄС вважаються найважливішою частиною закону про охорону довкілля «Зелений курс». Відповідно до нормативів, імпортери повинні надавати дані про місцезнаходження товарів, щоб довести, що вони поставляються не з тих районів, де здійснюється вирубування лісів. Товари перевірятимуться з урахуванням ризику обезліснення у країні походження. Кава і какао можуть постраждати особливо сильно, оскільки ці продукти не проходять негайне митне очищення після прибуття в ЄС і можуть перебувати на складах тимчасового зберігання понад 18 місяців – термін перехідного періоду, передбаченого законом про боротьбу з вирубуванням лісів.

Читайте також: Кава суттєво подорожчає: Bloomberg виявив головну причину
Теги: вирубування лісу шоколад правила прессекретар харчування Брюссель партії закон продукти Німеччина какао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій попри доведені зв’язки з Росією, досі під надійним дахом в українському політикумі
Проблема Онуфрія. Головні дилеми Війна і церква
15 лютого, 14:30
Залужний публічно восени проголосив необхідність переходити до стратегічної оборони і за це поплатився посадою, вважає Маломуж
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
11 лютого, 16:50
Кампанія охопить громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС
Google запустить кампанію, яка буде протидіяти фейкам у ЄС – Reuters
16 лютого, 08:16
Пані Катрін Герінг-Екардт заявила, що обіцяні Європейським союзом боєприпаси і крилаті ракети Taurus мають бути поставлені Україні
До України прибула віце-президентка Бундестагу
12 лютого, 14:50
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
14 лютого, 10:57
П’ять нафтових компаній рахують надприбутки, у той час як багатьом людям у світі важко обігріти свої будинки
«Головні переможці у війні»: The Guardian шокував надприбутками світових нафтокомпаній
20 лютого, 11:08
Ісаак Гудеріан представлятиме Німеччину на пісенному конкурсі
Стало відомо, хто представлятиме Німеччину на «Євробаченні-2024»
17 лютого, 14:01
Німці підтримали позицію Шольца щодо постачання ракет Україні
Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку
6 березня, 16:16
Ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства РФ
Єврокомісія повідомила, чи введуть заборону на імпорт російських продуктів харчування
9 березня, 11:04

Соціум

Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild
Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення
Білгород під обстрілом: пошкоджено міську адміністрацію та торгові приміщення
Добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської області: заява легіону «Свобода Росії»
Добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської області: заява легіону «Свобода Росії»
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
20K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
19K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
13K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
9494
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua