Німеччина незабаром зіштовхнеться із великою кавовою кризою – Bild

Євросоюз може залишити німців без кави – Bild

Нове регулювання ЄС може поставити під загрозу постачання кави до Німеччини, пише видання Bild. Йдеться про документ, який має набути чинності з початку наступного року. Згідно з ним, компаніям доведеться доводити, що для виробництва їхньої продукції не було вирубано або пошкоджено ліси. Це стосується як сировини – такої як какао та кавових бобів, так і деяких виготовлених із них продуктів, включаючи шоколад.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Німеччині загрожує брак пропозиції на німецькому та європейському ринках кави, а ціни на кавові зерна, швидше за все, значно зростуть, заявили у Німецькій кавовій асоціації. Водночас у Єврокомісії стверджують, що немає жодних фактів про те, що регламент підвищить ціни на продукти харчування. Підтримка дрібних фермерів є пріоритетом, і закон не є прихованим обмеженням торгівлі, додають ініціатори нового регулювання.

«Зараз лише близько 20% фермерів відповідають усім переліченим вимогам», – каже керуючий директор Німецької кавової асоціації Хольгер Прейбіш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Великі виробники кави, включаючи Alois Dallmayr KG, також критикують нову ухвалу ЄС. Член правління компанії Йоханнес Денглер називає його величезним адміністративним тягарем для виробників.

Обсмажувачі кави Lavazza, Melitta та Darboven (бренди Idee-Kaffee, Mövenpick) хочуть відповідати законодавству ЄС, але вимагають більше часу. «Наслідками цього буде явний дефіцит пропозиції зеленої кави, і в результаті ціни зростуть», – пояснює прессекретар Darboven.

Німеччина на сьогодні є другим за величиною імпортером кави у світі після Сполучених Штатів – у ФРН поставляється 1,1 млн. тонн кави на рік. Більшість зерен надходить із Бразилії (30%) та В'єтнаму (20%).

Нагадаємо, кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сотні тисяч тонн какао та кави, що зберігаються на складах у ЄС, можливо, будуть знищені через непередбачене наслідки закону Євросоюзу про боротьбу з вирубуванням лісів, який почав діяти у червні цього року, йдеться у публікації.

За даними Financial Times, на складах у країнах Європи зараз перебуває близько 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. При цьому інструкцій, як далі діяти, Брюссель країнам ЄС не надав. Виробникам рекомендували реалізувати партії з цією продукцією протягом перехідного періоду – до грудня 2024 року, заявила виконавчий директор Міжнародного торговельного центру Памела Коук-Хемілтон.

Пояснимо, що згадані вище правила ЄС вважаються найважливішою частиною закону про охорону довкілля «Зелений курс». Відповідно до нормативів, імпортери повинні надавати дані про місцезнаходження товарів, щоб довести, що вони поставляються не з тих районів, де здійснюється вирубування лісів. Товари перевірятимуться з урахуванням ризику обезліснення у країні походження. Кава і какао можуть постраждати особливо сильно, оскільки ці продукти не проходять негайне митне очищення після прибуття в ЄС і можуть перебувати на складах тимчасового зберігання понад 18 місяців – термін перехідного періоду, передбаченого законом про боротьбу з вирубуванням лісів.