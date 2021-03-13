  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Двох зниклих учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Сімферополі затримала ФСБ - ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму
    Двох зниклих учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Сімферополі затримала ФСБ

    Павленко і Єсипенко затримали вдень 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках.

    У Криму співробітники ФСБ Росії 10 березня затримали двох присутніх на акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня.

    Про це повідомляє Крим.Реалії.

    «Жителька Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також знаходився на акції, перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня», – йдеться у повідомленні.

    Як стало відомо, Павленко і Єсипенко затримали вдень 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках.

    Єлизавету Павленко відвезли додому, де був проведений обшук, який тривав понад вісім годин. У неї вилучили техніку та особисті речі. Станом на ранок 12 березня, вона перебуває вдома.

    Владислава Єсипенко відвезли в невідомому напрямку. Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єсипенко знаходиться в ІТТ Сімферополя.

    Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.

    Зазначається, що Емілю Курбедінову поки не вдалося побачитися з Владиславом Єсипенко.

    Офіційної інформації на сайтах російських силових структур у даній справі поки не було.

    Раніше у російській ФСБ повідомляли, що спільно з Міністерством внутрішніх справ і Слідкомом припинили протиправну діяльність жителів, у тому числі в Криму, які підпільно займалися переробкою цивільних зразків зброї під бойову в підпільних майстернях. Особи затриманих не розкривалися.

    Теги: Крим обшук ФСБ адвокат ремонт Сімферополь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies