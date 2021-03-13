ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму

Двох зниклих учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Сімферополі затримала ФСБ

Павленко і Єсипенко затримали вдень 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках.

У Криму співробітники ФСБ Росії 10 березня затримали двох присутніх на акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Жителька Алушти Єлизавета Павленко та уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який також знаходився на акції, перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, Павленко і Єсипенко затримали вдень 10 березня на Ангарському перевалі співробітники ФСБ Росії в масках.

Єлизавету Павленко відвезли додому, де був проведений обшук, який тривав понад вісім годин. У неї вилучили техніку та особисті речі. Станом на ранок 12 березня, вона перебуває вдома.

Владислава Єсипенко відвезли в невідомому напрямку. Станом на ранок 12 березня стало відомо, що Єсипенко знаходиться в ІТТ Сімферополя.

Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.

Зазначається, що Емілю Курбедінову поки не вдалося побачитися з Владиславом Єсипенко.

Офіційної інформації на сайтах російських силових структур у даній справі поки не було.

Раніше у російській ФСБ повідомляли, що спільно з Міністерством внутрішніх справ і Слідкомом припинили протиправну діяльність жителів, у тому числі в Криму, які підпільно займалися переробкою цивільних зразків зброї під бойову в підпільних майстернях. Особи затриманих не розкривалися.