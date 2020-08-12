Фура вилетіла з траси та понеслась у зупинку громадського транспорту (відео)



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На диво у складному ДТП в Києві немає постраждалих

Ніхто з учасників ДТП не постраждав

Справжнє жахіття сталося у столиці, що тільки дивом не обернулося на велику трагедію. Та водії, мабуть, народилися під щасливою зіркою – на них ані подряпини. Шофер багатотонника так і не зумів зрозуміти, як маленький хетчбек зумів вибити з дороги завантажену фуру. Про це розповідає «2+2» у програмі «Джедаї».

«Хюндай увімкнув правий поворот, хотів з’їхати на узбіччя, а легковой автомобіль хотів проскочити поміж мною і цим хюндаєм, зацепив його і підлетів під мене», - розповідає обставини пригоди водій фури Володимир.

Зрозуміти, яким сильним вийшов удар, не важко. Попри різницю у вазі хетчбек зумів викинути вантажівку з дороги. Та ще й мало не протаранила зупинку з людьми.

«Всі цілі і здорові, залізо тільки постраждало. На водієві – ні подряпини. У водія хюндая трохи зі спиною були проблеми через удар, а так все добре», - додає він.

Призвідник аварії розповідати своє бачення ситуації не захотів. Натомість водій «МАНа», якому дісталося найменше, розповів: ДТП спричинила зухвала манера керування водія «фольца», помножена на погодні умови.

«Звичайно, дощ, адже він на великій швидкості йшов по правій стороні, не впорався з керуванням і підлетів під цю машину», - каже водій вантажівки.

Зрештою усі учасники пригоди зійшлися на одному – добре, що ніхто не постраждав. Єдине, про що шкодують чоловіки, – втрачений час. Так само як і сотні учасників затору, який утворився через цю аварію.

Як раніше повідомляв «Главком», статистика шокує: за сім місяців у ДТП на Київщині загинули 163 людини.