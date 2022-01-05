Генпрокуратура пояснила, чому арештовані рахунки «АрселорМіттал»

Ідеться про ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Із заблокованих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків та зборів

За клопотанням прокурора Генпрокуратури накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків. Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в межах цього кримінального провадження фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.

Акцентується, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження, що Офіс генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак передусім захищає закон.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом Києва заблокували кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг». Слідство оцінило збитки бюджету від дій топ-менеджера у понад 2,2 млрд грн. За даними слідства, з травня 2017 року по квітень 2019 року топ-менеджер вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо нарахування плати за користування надрами. Це стосувалося «Валявкинського» та «Новокриворізького» родовищ залізних руд.

Напередодні нового року на заводі у Кривому Розі стався масштабний витік забрудненої води.