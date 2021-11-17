СБУ провело обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Слідство оцінило збитки бюджету від дій топ-менеджера у понад 2,2 млрд грн

Служба безпеки України провела обшуки у будинку топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг», підозрюючи його у скоєнні кримінального правопорушення.

Як повідомляє пресслужба компанії, йдеться про розслідування СБУ звинувачень щодо «АрселорМіттал Кривий Ріг» у неповній виплаті рентної плати за користування надрами у 2015-2019 роках.

Компанія зазначає, що оскаржила необґрунтовані звинувачення, які стали підставою для цієї кримінальної справи, і 4 листопада Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зняв усі звинувачення. Податкові органи мають 30 днів на оскарження рішення суду.

«Протягом кількох останніх років правоохоронні та контролюючі органи закидають компанію надуманими звинуваченнями, жодне з яких на даний момент не було підтверджено результатами судових розглядів. «АрселорМіттал Кривий Ріг» вважає сьогоднішні дії СБУ черговим прикладом необґрунтованої ворожості до міжнародної компанії», – наголошується у повідомленні.

Натомість в Офісі генпрокурора та СБУ заявили, що фінансовому директору – головному бухгалтеру «АрселорМіттал Кривий Ріг» вручили підозру. Його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, з травня 2017 року по квітень 2019 року топ-менеджер вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо нарахування плати за користування надрами. Це стосувалося «Валявкинського» та «Новокриворізького» родовищ залізних руд.

Також в порушення вимог податкового законодавства з грудня 2014 по березень 2019 року він умисно ухилився від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 2,2 млрд грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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