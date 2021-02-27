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    У Києві за добу виявили 580 нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби у столиці померли вісім людей - У Києві за добу виявили 580 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці померли вісім людей

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

    У столиці виявили за минулу добу 580 хворих на коронавірус. Померли 8 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «580 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 8 людей. Усього за період пандемії в місті 2643 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 137656», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 312 жінок віком від 18 до 91 року, 236 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 15 дівчаток віком від 2 до 17 років та 17 хлопчиків від 5 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 111 пацієнтів. Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 93771 киянин.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 138, Дніпровському – 117 та у Святошинському – 74 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 26 лютого, в Україні провели 1713 щеплень від Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер епідемія коронавірус
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