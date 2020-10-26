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    Ексфутболіст «Манчестер Сіті» скоїв самогубство

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    Джеремі Вістену було 17 років - Ексфутболіст «Манчестер Сіті» скоїв самогубство
    Джеремі Вістену було 17 років
    Світлина - Extra.ie

    Джеремі Вістен не зміг пережити депресії

    Колишній футболіст англійського «Манчестер Сіті» Джеремі Вістен скоїв самогубство. Про це повідомляє офіційний twitter клубу.

    За інформацією британських ЗМІ, юнак наклав на себе руки через депресію.

    «Сім'я «Манчестер Сіті» засмучена, дізнавшись про смерть колишнього гравця нашої академії Джеремі Вістена. Ми глибоко співчуваємо його друзям та родині. Наші думки з вами у цей непростий час», - йдеться у повідомленні «Манчестер Сіті».

    17-річний футболіст виступав за молодіжні команди «міщан» з 2016 року. Вістен був уродженцем Малаві, звідки переїхав до Англії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть самогубство ФК Манчестер Сіті
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