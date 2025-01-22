Провал оборони Харківщини. За генерала Галушкіна внесено заставу

За військового було внесено 5 млн грн

Бригадного генерала Юрія Галушкіна підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році

За екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадного генерала Юрія Галушкіна було внесено заставу. Про це повідомив колишній президент України Петро Порошенко.

За словами експрезидента, адвокати генерала повідомили, що необхідні кошти на заставу внесла юридична особа. Перед тим політик опублікував допис, де заявив про готовність внести заставу.

Раніше суд арештував Галушкіна на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

До слова, Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.