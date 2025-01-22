Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Провал оборони Харківщини. За генерала Галушкіна внесено заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Провал оборони Харківщини. За генерала Галушкіна внесено заставу
За військового було внесено 5 млн грн
фото з відкритих джерел

Бригадного генерала Юрія Галушкіна підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році

За екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадного генерала Юрія Галушкіна було внесено заставу. Про це повідомив колишній президент України Петро Порошенко.

За словами експрезидента, адвокати генерала повідомили, що необхідні кошти на заставу внесла юридична особа. Перед тим політик опублікував допис, де заявив про готовність внести заставу.

Раніше суд арештував Галушкіна на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

До слова, Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко суд депутат генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За дитячу порнографію, екстремальне порно та порно без згоди кримінальна відповідальність залишиться
Комітет Верховної ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно
23 грудня, 2024, 13:36
На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз
Ховав хабар в унітазі: на Львівщині затримано депутата облради та його спільника
25 грудня, 2024, 15:37
З України депутат виїхав 23 вересня – і станом на грудень вже три місяці як не повертається
Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради
26 грудня, 2024, 22:14
До Квона, а також компанію Terraform labs визнано відповідальними за цивільними звинуваченнями у шахрайстві
Чорногорія екстрадує «короля криптовалюти» до США
27 грудня, 2024, 23:48
Обвинувальний акт щодо командира направлено до суду
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини
2 сiчня, 16:48
ТЦК може мобілізувати військовозобовʼязаних працівників критичних підприємств у разі втрати статусу критичності
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
8 сiчня, 09:12
На початку грудня 2024 року суд обрав Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави
Апеляція змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду
13 сiчня, 16:32
Суд визнав апеляцію Каліна Джорджеску необґрунтованою
Кандидат у президенти Румунії програв суд у справі про скасування виборів
17 сiчня, 21:46
Володимир Демчишин перебуває у розшуку правоохоронних органів
Ексміністр, підозрюваний у «вугільній справі», розлучився
19 сiчня, 14:45

Кримінал

Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю
Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю
Вищий антикорупційний суд визначив заставу держсекретарю МВС часів Авакова
Вищий антикорупційний суд визначив заставу держсекретарю МВС часів Авакова
Провал оборони Харківщини. За генерала Галушкіна внесено заставу
Провал оборони Харківщини. За генерала Галушкіна внесено заставу
Хотів сховатися в лікарні? Головного психіатра ЗСУ привезли до суду
Хотів сховатися в лікарні? Головного психіатра ЗСУ привезли до суду
СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією
СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець»
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
60K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
39K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
28K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
14K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua