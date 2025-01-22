Провал оборони Харківщини. Правоохоронці затримали генерала Галушкіна на виході з СІЗО

Раніше бригадний генерал вийшов під заставу в 5 млн грн

ДБР оголосить нову підозру екскомандиру оперативно-тактичного угруповання «Харків»

Екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна знову затримало Державне бюро розслідувань. Про це заявив депутат Київради від фракції «Європейська Солідарність» та військовослужбовець Олександр Погребиський.

Раніше суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Як повідомив згодом експрезидент України Петро Порошенко, за Галушкіна було внесено заставу.

Однак, за словами Погребиського, правоохоронці затримали генерала на виході з СІЗО.

«За генерала Галушкіна Юрія Алімовича внесли заставу 5 млн грн і на виході з СІЗО його знову затримало ДБР з новою підозрою!» – написав він.

Депутат Київради заявив, що Галушкіна знову затримало Державне бюро розслідувань скріншот

Згодом пресслужба ДБР повідомила про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Правоохоронці з'ясували, що під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями «сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї окремої бригади ТрО».

«Командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний» та віддавав накази підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що призвело до трагічних подій на лінії фронту. Йому буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.