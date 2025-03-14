Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

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Противник завдав 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, за добу окупанти втратили 344 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, самохідну артилерійську установку, вісім терміналів супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА та два окопних засоби РЕБ окупантів. Також українські захисники уразили три пункти управління БпЛА та гармату ворога.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, три боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку

Тричі ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку

За минулу добу українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. Чотири атаки ще тривають.

На Сіверському напрямку

Сім штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Відбулась одна ворожа атака. Ворог атакував в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, дві – тривають.

На Покровському напрямку

Впродовж доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по районах населених пунктів Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Новоукраїнка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість атак загарбників в районі Степового, П’ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще вісім боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.