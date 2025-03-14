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Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Новини війни

Противник завдав 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, за добу окупанти втратили 344 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, самохідну артилерійську установку, вісім терміналів супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА та два окопних засоби РЕБ окупантів. Також українські захисники уразили три пункти управління БпЛА та гармату ворога.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, три боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Тричі ворог намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За минулу добу українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. Чотири атаки ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Сім штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам’янського та Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Відбулась одна ворожа атака. Ворог атакував в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, дві – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по районах населених пунктів Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Новоукраїнка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Наші захисники відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили шість атак загарбників в районі Степового, П’ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще вісім боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 10

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року фото 11
Теги: Генштаб Покровськ авіація військові війна Україна окупанти ворог росія

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року
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