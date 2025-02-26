Львівський університет відсторонив 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях

Історія журналістки Катерини Родак набула розголосу

Професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, викладач факультету журналістики кафедри зарубіжної преси Йосип Лось відсторонений від роботи на період внутрішнього розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на львівське видання «Твоє місто».

Видання пише, що про відсторонення професора Лося дізналося з власних джерел, і зауважує, що напередодні, 25 лютого, спілкувалося з в.о. декана факультету журналістики Мар'яном Лозинським. Той заявив, що не знав точно, про що йдеться, однак запевнив, що університет «буде реагувати на нестандартну і неприємну подію».

«Приймати якусь одну сторону зараз я не збираюся, треба зі всім ознайомитися», – сказав тоді Лозинський.

«Твоє місто» повідомляє, що намагалося сконтактувати з ним і сьогодні, 26 лютого, проте відповіді наразі не отримало.

Нагадаємо, раніше журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Раніше Главком» повідомляв, що викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, було відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

Також стало відомо, що звинувачення у сексуальних домаганнях було висунуто й проти художнього керівника київського Молодого театру Андрія Білоуса.