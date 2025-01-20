Правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році

Дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону

Працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Про це повідомляє ДБР та СБУ.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Фігурантами справи є бригадний генерал, генерал-лейтенант та полковник фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними джерел «Главкома», мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр. Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння фото: ssu.gov.ua/СБУ

Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

«Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.