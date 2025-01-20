Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році
Фігурантами справи є бригадний генерал, генерал-лейтенант та полковник
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону

Працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Про це повідомляє ДБР та СБУ.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Фігурантами справи є бригадний генерал, генерал-лейтенант та полковник
Фігурантами справи є бригадний генерал, генерал-лейтенант та полковник
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними джерел «Главкома», мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу рашистів на обласний центр. Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння
Дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

«Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна військові Харківщина підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
26 грудня, 2024, 17:30
Росіяни атакують Сумщину КАБами та безпілотниками
Окупанти здійснили масований обстріл Сумщини з різних видів зброї
26 грудня, 2024, 15:08
Сло Гроза після трагедії
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
4 сiчня, 16:19
В потерпілого – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини
Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, він у тяжкому стані
11 сiчня, 22:57
Протиправний механізм схеми працівника ТЦК діяв з початку 2024 року
Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру
13 сiчня, 12:56
Майже через тиждень нової операції під Курськом Україна досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках
Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
11 сiчня, 12:09
Шахрая затримали правоохоронці
У Сумах викрито шахрая, який видавав себе за спецпризначенця та виманював у волонтерів гроші
14 сiчня, 22:21
Мураєв втік з України наприкінці травня 2022 року
Мураєв пояснив, чому втік до Китаю
17 сiчня, 21:36
Сігал в Оленівці поспілкувався з полоненими українцями через ґрати
Полонений розвідник зустрівся в Оленівці з актором-путіністом Стівеном Сігалом
Вчора, 17:26

Кримінал

Правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році
Правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році
ДБР викрило посадовців Сил логістики на закупівлі запчастин за завищеними цінами
ДБР викрило посадовців Сил логістики на закупівлі запчастин за завищеними цінами
Ексзаступник міністра соціальної політики отримав підозру
Ексзаступник міністра соціальної політики отримав підозру
Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я
Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я
П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині
П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині
У ліцеї підліток поранив ножем свого однокласника: відкрито справу
У ліцеї підліток поранив ножем свого однокласника: відкрито справу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
21K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
8341
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
7403
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5539
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua