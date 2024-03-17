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Генштаб назвав напрямок, де ЗСУ відбили найбільше атак за добу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямок, де ЗСУ відбили найбільше атак за добу
Протягом доби зафіксовано 63 бойових зіткнення
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди

Триває 753-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. Загалом  ворог завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 березня.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лукашівка Чернігівської області та Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси та Гірськ Чернігівської області; Пустогород, Іскрисківщина, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське,  Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нетайлове та Новоселівка Перша. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Шахтарського. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15  населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької  області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Садове Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Раніше військовий попередив про серйозну загрозу на фронті. 

Також міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс та командувач британської армії Тоні Радакін радять Україні стриматися від наступу на північних і східних ділянках фронту у 2024 році та пропонують піти в глуху оборону, відступивши з деяких проблемних позицій на сході.

Теги: Костянтинівка авіація Миколаїв озброєння населення ворог Вугледар

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