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Російська армія покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російська армія покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту
Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення
фото: Оперативно-тактичне угруповання військ «Хортиця»/Telegram

Окупанти намагаються проводити штурмові дії

 

Російські військові покращили тактичне положення на Покровському напрямку, повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання військ «Хортиця».

Як зазначається, «протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Проте ворог успіху не мав, зазнав втрати та відійшов».

Також, за даними Сил оборони, «росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай».

Як зазначили українські військові, «внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання».

«Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення», – ідеться у повідомленні.

Російська армія покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту фото 1

Від 5 грудня проєкт DeepState повідомляє про щоденне просування російської армії на південний захід від Покровська – в районі селища Шевченко.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив у звіті за 7 грудня, що Росія, імовірно, не відмовиться від планів взяти Покровськ, попри рекордні втрати на фронті.

На думку аналітиків, росіяни намагатимуться обійти місто із заходу, щоб змусити Сили оборони вийти з Покровська та Мирнограда поряд без штурмів в лоб.

Раніше повідомлялося, що ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині. 

До слова, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

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Теги: росія армія військові місто втрати ворог росіяни Покровськ

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