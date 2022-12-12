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Генштаб повідомив, скількох жінок окупанти вже призвали на фронт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, скількох жінок окупанти вже призвали на фронт
фото ілюстративне

Рашисти почали призивати на фронт жінок 

Російські загарбники намагаються поповнити бойові втрати за рахунок жінок. Їх уже призивають в лави бойовиків.  Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведені.

«З метою поповнення втрат у живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу в рамках мобілізації призивають жінок», – зазначили у Генштабі.

Українське військове командування додає, що 28 жінок уже було призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

Теги: жінка окупанти Донецьк Генштаб втрати

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