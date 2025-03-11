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Радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, що входить у її обовʼязки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Радниця з гендерних питань ЗСУ розповіла, що входить у її обовʼязки
Завданням гендерної радниці є розробка стратегічних документів
фото з відкритих джерел

«Подолання дискримінації за всіма видами ознак, сексуальні домагання, подолання сексизму та ейджизму»

Основною функцією радниці з гендерних питань ЗСУ є подолання дискримінації за всіма видами ознак. Вона працює зі зверненнями військовослужбовців щодо сексуальних домагань, сексизму та ейджизму. Про це Оксана Григор’єва розповіла у етері «Радіо Культура», передає «Главком».

«Мій робочий день починається з того, що я відкриваю комп’ютер і дивлюсь, які звернення до мене надійшли. Це подолання дискримінації за всіма видами ознак, сексуальні домагання, подолання сексизму та ейджизму. Тобто, це ті історії, де почуваються незахищеними як жінки, так і чоловіки», – зазначила Оксана Григор’єва.

Звернення надходять як на «гарячу лінію», так і письмово.

Окрім цього, завданням гендерної радниці є розробка стратегічних документів. Наразі спільно з Міністерством оборони команда гендерних радників займається розробкою Стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

«Ми працювали більш як пів року над цією Стратегією. Там прописані всі виклики та болючі питання, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки. Ми це все прописали, щоб запобігати цим проблемам та вирішувати їх», – зазначила посадовиця.

Ще один стратегічний документ, до розробки якого долучена гендерна радниця, – це інструкція з надання та розгляду повідомлень про сексуальні домагання і насильство за ознакою статі. Документ також ще не затверджений.

Нагадаємо, у ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор'єва. Генштаб наголошує, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку, а провадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Оксана Григор'єва раніше працювала радницею з гендерних питань у командуванні Сухопутних військ України. Вона активно займалася питаннями гендерної рівності та підтримки жінок у військових структурах.

Призначення Оксани Григор'євої викликало неоднозначну реакцію в мережі. Частина користувачів вітає її з новою посадою та наголошує на важливості розбудови інституції гендерних радників для Збройних Сил України.

Раніше очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів

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Теги: радіо Генштаб Володимир Зеленський розробка гендер ЗСУ

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