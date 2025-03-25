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Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 138 боєзіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Новини війни

Противник завдав 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 91 окупанта, 52 з них – безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, мотоцикл та БПЛА «Supercam».

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Вовчанська, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник проводив шість штурмів позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За добу російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки. Наразі українські захисники відбивають ще п’ять атак противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в бік Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

За добу зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки. Всі атаки зупинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

За минулу добу росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. До цього часу тривають два боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнав Покровськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу, Веселого.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 18 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 керованих бомб, та здійснив 262 артилерійських обстріли, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2025 року фото 9
Теги: війна Покровськ росіяни ворог Генштаб окупанти

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