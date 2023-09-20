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Звільнення Андріївки: ЗСУ розповіли, як знищували елітні підрозділи окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення Андріївки: ЗСУ розповіли, як знищували елітні підрозділи окупантів
фото ілюстративне

Ще на початку травня РФ вперше розбила 72-у бригаду РФ

Під час звільнення Андріївки Сили оборони знищили командування елітних частин армії РФ. Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук, передає «Еспресо».

«Ще на початку травня ми вперше розбили 72-у бригаду РФ, знекровивши й позбавивши її особового складу. Але бригада продовжувала займати визначений рубіж оборони. Тобто самої бригади вже майже не було, її поповнювали іншими бригадами й з'єднаннями. За цей час ми добряче потріпали 57-у бригаду, 83-ю десантну бригаду, 85-ту бригаду, так звану ПВК «Еспаньйола», так звану ПВК міноборони РФ «Шторм z» і 31-у, найелітнішу, бригаду ворога», – наголосив Кухарчук.

Командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ нагадав, що другий батальйон 31-ї гвардійської бригади ВДВ вважається пожежною командою Путіна.

«Тобто йшов процес насичення 72-ї мотострілецької бригади самими відданими підрозділами. Сил та засобів у них багато, а управління весь цей час майже було втрачене. Воно було вже повністю втрачене, коли ми зайшли до Андріївки, було ліквідовано 3-го командира батальйону цієї бригади, був ліквідований начальник розвідки, начальник зв'язку бригади й багато командирів», – додав він.

Нагадаємо, за повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр на Бахмутському напрямку Збройні сили України за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку.

Читайте також: ЗСУ пояснили важливість звільнення Андріївки
Теги: окупанти ЗСУ війна

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