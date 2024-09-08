Окупанти зруйнували готель на Донеччині: з-під завалів вилучено двох загиблих
Частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю
Увечері 7 вересня росйські загарбники завдали авіаудару по місту Миколіївка Краматорського району Донецької області. Частково зруйновано готель, є загиблі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Рятувальники вилучили з-під завалів готелю тіла двох осіб.
«Учора ввечері внаслідок авіаудару по м. Миколіївка Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій», – йдеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершено.
Донеччина: рятувальники вилучили тіла 2 осіб з-під завалів зруйнованого готелю pic.twitter.com/3pnFQH5riP— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2024
Нагадаємо, що через обстріл Сум 8 вересня загинуло подружжя, ще четверо осіб постраждали. Серед поранених – двоє дітей.
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