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Український футболіст переплив Тису, щоб грати у чемпіонаті Білорусі, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Український футболіст переплив Тису, щоб грати у чемпіонаті Білорусі, – ЗМІ
У складі «Дніпра» Шеліхов дійшов фіналу Ліги Європи у 2015 році
Колаж: Спорт-Експрес

Шелихов начебто впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами

35-річний український голкіпер Денис Шеліхов переплив річку Тису, щоб мати можливість поїхати в Білорусь і там грати за клуб «Славія» (Мозир). Про це повідомляє Sport-express.ua.

Джерела видання зазначають, що воротар ретельно готувався до незаконного перетину кордону України. Зокрема, впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Сам гравець не зміг пояснити ЗМІ, чи законно він залишив територію України.

«Це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол???», – заявив воротар журналісту, який запитав його про ймовірний незаконний перетин кордону України.

Варто зазначити, що Шеліхов раніше вже грав у чемпіонаті Білорусі. Також він грав за «Дніпро», «Волинь» , «Миколаїв» , «ВПК-Агро» , «Металіст 1925» , «ЛНЗ», «Вікторію» та грузинський «Сабуртало» .

У складі «Дніпра» Шеліхов дійшов фіналу Ліги Європи у 2015 році, хоча і був тоді запасним воротарем.

Нагадаємо, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, звернувся до спецслужб Молдови із вимогою повернути йому дерев'яний хрест та молитвослов.

Як повідомлялося, на кордоні з Польщею лише упродовж останніх днів виявили три випадки, повʼязані із фіктивними шлюбами. В усіх чоловіки намагались виїхати з України, прикриваючись хворобами дружин.

До слова, українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ кордон

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