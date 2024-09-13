Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру Конотопа
фото: Сумська обласна прокуратура

В ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області

Російські окупанти у четвер, 12 вересня, здійснили атаку ударними дронами-камікадзе на Конотоп Сумської області. Сьогодні, 13 вересня, стало відомо про смерть одного пораненого внаслідок обстрілу.  Про це повідомив Артем Семеніхін - міський голова Конотопа.

«Сумна новина. Чоловік, 42 роки, який їхав допомагати людям після перших прольотів по Конотопу, помер в лікарні. Його імʼя Денис Горох. Щойно доповіли лікарі. Співчуття рідним і близьким», – написав міський голова.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали 14 осіб.

Унаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки.  

 

Теги: окупанти армія обстріл смерть чоловік Артем Семеніхін Конотоп поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські командири залишили напризволяще понад 100 солдатів
Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
15 серпня, 10:07
Новий очільник «Охматдиту» Урін та міністр Ляшко
Призначено виконувача обов'язків директора «Охматдиту»
17 серпня, 19:17
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
Завтра, 27 серпня, відзначатимуть сороковини загибелі Ірини Дмитрівни Фаріон, відомої української мовознавиці, політичної та громадської діячки
Спілкувалися майже пів століття: вчителька Ірини Фаріон написала щемливого листа зі спогадами
26 серпня, 14:35
Пятувальники ліквідували 22 пожежі
Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях
26 серпня, 21:54
Понад 4000 ракет Javelin, які замовили СШІ, відправляться в Україну
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
30 серпня, 02:43
Від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
1 вересня, 00:00
Просування Росії в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту
ЗСУ блокують наступ Росії на Покровськ – The New York Times
8 вересня, 16:58
На місці удару почалася пожежа
Окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами: почалася пожежа (оновлено)
9 вересня, 05:00

Події в Україні

З російського полону вдалося повернути ще 49 українців, серед них – захисники «Азовсталі»
З російського полону вдалося повернути ще 49 українців, серед них – захисники «Азовсталі»
Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління
Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
6224
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
5735
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
5734
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
4385
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3020
Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua