Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік

В ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області

Російські окупанти у четвер, 12 вересня, здійснили атаку ударними дронами-камікадзе на Конотоп Сумської області. Сьогодні, 13 вересня, стало відомо про смерть одного пораненого внаслідок обстрілу. Про це повідомив Артем Семеніхін - міський голова Конотопа.

«Сумна новина. Чоловік, 42 роки, який їхав допомагати людям після перших прольотів по Конотопу, помер в лікарні. Його імʼя Денис Горох. Щойно доповіли лікарі. Співчуття рідним і близьким», – написав міський голова.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали 14 осіб.

Унаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки.