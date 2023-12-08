Голий монах вистрибнув із вікна Лаври: адвокат митрополита Павла повідомив деталі
Унаслідок падіння у Володимира зламані верхні та ніжні кінцівки, а також пошкоджений хребет
Звістка про стрибок нетверезого монаха з другого поверху будівлі Києво-печерської лаври розлетілась у соцмережах та потрапила в ЗМІ. На новину відреагували у поліції.
У коментарі «24 Каналу» поліціянти розповіли, що Володимир був госпіталізований.
«До правоохоронних органів офіційного звернення не було», – повідомила журналістка Ірина Федорів, яка вчора і поширила інформацію.
Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Микита Чекман повідомив, що чоловік живе в монастирі з 1991 року.
«Однак, за попередньою інформацією, у нього було діагностовано психічні розлади й поставлено відповідний діагноз. Родичів та місця проживання, окрім монастиря, у нього немає», – пояснив юрист.
Він зазначив, що загострення стану монаха нібито могли спричинити тиск на УПЦ МП та погрози з боку правоохоронців щодо виселення.
За даними адвоката, внаслідок падіння у Володимира зламані верхні та ніжні кінцівки, а також пошкоджений хребет.
Як повідомлялося, у мережі активно шириться інформація про інцидент на території Києво-Печерської лаври. Журналістка Ірина Федорів оприлюднила деталі, щоо монах Української православної церкви (Московського патріархату) вистрибнув із другого поверху будівлі.
Наразі допис журналістки Ірини Федорів у соцмережі видалено. Як зазначила журналістка, причиною стали скарги на публікацію.
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