Голий монах вистрибнув із вікна Лаври: адвокат митрополита Павла повідомив деталі

До правоохоронних органів офіційного звернення від Лаври не було

Унаслідок падіння у Володимира зламані верхні та ніжні кінцівки, а також пошкоджений хребет

Звістка про стрибок нетверезого монаха з другого поверху будівлі Києво-печерської лаври розлетілась у соцмережах та потрапила в ЗМІ. На новину відреагували у поліції.

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У коментарі «24 Каналу» поліціянти розповіли, що Володимир був госпіталізований.

«До правоохоронних органів офіційного звернення не було», – повідомила журналістка Ірина Федорів, яка вчора і поширила інформацію.

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Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Микита Чекман повідомив, що чоловік живе в монастирі з 1991 року.

«Однак, за попередньою інформацією, у нього було діагностовано психічні розлади й поставлено відповідний діагноз. Родичів та місця проживання, окрім монастиря, у нього немає», – пояснив юрист.

Він зазначив, що загострення стану монаха нібито могли спричинити тиск на УПЦ МП та погрози з боку правоохоронців щодо виселення.

За даними адвоката, внаслідок падіння у Володимира зламані верхні та ніжні кінцівки, а також пошкоджений хребет.

Як повідомлялося, у мережі активно шириться інформація про інцидент на території Києво-Печерської лаври. Журналістка Ірина Федорів оприлюднила деталі, щоо монах Української православної церкви (Московського патріархату) вистрибнув із другого поверху будівлі.

Наразі допис журналістки Ірини Федорів у соцмережі видалено. Як зазначила журналістка, причиною стали скарги на публікацію.



