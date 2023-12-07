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У Лаврі оголений монах вистрибнув із вікна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Лаврі оголений монах вистрибнув із вікна
Бригада медиків викликалась не через травми, а через стан і вигляд монаха
фото: Ірина Федорів/Facebook

Напередодні Рибаков протягом нічного часу вживав алкогольні напої, після чого зранку в оголеному вигляді вистрибнув з вікна

Оголений монах напідпитку вистрибнув із другого поверху корпусу №99 Києво-Печерської лаври. Про це пише журналістка Ірина Федорів з посиланням на джерела в правоохоронних органах. 

«На території Лаври відбулися надзвичайні події.  Монах Володимир (Рибаков Р.) вистрибнув з другого поверху лаврського корпусу №99. Голий.

Це просто адвент-календар якийсь. Може він переросте у флеш-моб для ФСБв рясах?», – написала журналістка.

Федорів також зазначила, із посиланням на власні джерела, що Рибакова Р.В. станом на 6 грудня з травмами доставили у Київську міську клінічну лікарню №17 .

На місці працювала спеціальна оперативна група. «Попередня кваліфікація була «замах на самогубство». За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської Лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов’язаними з надмірним вживанням алкоголю», – написала Федорів.

Також зазначається, що напередодні, Рибаков протягом нічного часу вживав алкогольні напої, після чого зранку в оголеному вигляді вистрибнув з вікна корпусу №99 та намагався потрапити до інших насельників Лаври.

«Відтак, бригада швидкої медичної допомоги викликалась не через травми, а через стан і вигляд вказаного монаха. Наразі, керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки Рибакову не розголошувати їх перед медичними працівниками і співробітниками поліції», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». 

Також відомо, що національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами.

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Теги: Києво-Печерська лавра лавра Ірина Федорів самогубство

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