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Скільки жінкам та чоловікам треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки жінкам та чоловікам треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: інфографіка
Тільки на одній посаді жінки куплять квартиру швидше за чоловіків
фото з відкритих джерел

Майже у всіх випадках чоловіки швидше накопичуть на квартиру, ніж жінки

Жінкам, які працюють на тих самих посадах, що й чоловіки, доведеться довше збирати кошти на придбання квартири в Києві. Про це свідчать дані ЛУН.

Станом на зараз середня вартість 1-кімнатної квартири на «вторичці» у столиці становить від $41,6 тис./1,5 млн грн (Деснянський район) до $130 тис./4,7 млн грн (Печерський район).

Фахівці оцінювали зарплати спеціалістів відповідної сфери. Якщо чоловікам на посаді Project/Product/Engineering Manager, Product Owner, Producer, Scrum Master, для купівлі 1-кімнатної квартири в Києві знадобиться працювати 1,3 роки, то жінкам – 2,3.

Спеціалістам на посаді QA/AQA Engineer працювати 2 роки (чоловікам) або 2,7 роки (жінкам). Українцям, які працюють у сферах Marketing, PR, SEO, Copywriter, треба накопичити суму у розмірі 2,3 річної зарплати, а українкам – 3,1. Ще один напрямок – Sales/Business development: чоловікам, які займаються такою діяльністю, потрібно 2,2 річної зарплати. Жінкам – 4,5.

Скільки жінкам та чоловікам треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: інфографіка фото 1

Що стосується 2-кімнатних квартир, то їхня вартість коливається від $58 тис./2,1 млн грн (Деснянський район) до $188,5 тис./6,8 млн грн (Печерський район). 3-кімнатні квартири зараз продаються в середньому від $72 тис./2,6 млн грн (Деснянський район) до $315 тис./11,4 млн грн (Печерський район).

Кількість років, протягом яких треба накопичувати гроші, зростає, залежно від кількості кімнат, але українцям треба менше працювати, ніж українкам, за винятком посади Design (Game, Level, Narrative). Жінкам знадобиться працювати 2,6 роки (чоловіки – 2,9) для придбання 1-кімнатної квартири, 4,1 роки (чоловіки – 4,5) для придбання 2-кімнатної квартири, а на 3-кімнатну квартиру українкам треба збирати 5,9 років (чоловікам – 6,6).

Скільки жінкам та чоловікам треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: інфографіка фото 2
Скільки жінкам та чоловікам треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: інфографіка фото 3

Нагадаємо, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Солом'янському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис (понад 646 тис грн).

До слова, за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

Теги: Київ жінка чоловік робота квартира

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