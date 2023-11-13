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Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
У новому законопроєкті враховуватиметься не тільки вік особи
фото: freepik

За словами депутатки, ситуація з призовом студентів може змінитися вже цієї зими

В Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, однак деякі чоловіки використовують навчання у закладах вищої освіти для отримання відстрочки. Згідно із коментарем народної депутатки Наталії Піпи телеканалу «Еспресо», парламентарі розглядають новий законопроєкт, який враховуватиме сферу діяльності особи, а не тільки її вік.

«Якщо ми не змінимо умови, то ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу, наступного року не зміниться. Проте, я думаю, що умови зміняться. Тому ми відповідно побачимо іншу цифру. Відповідний законопроєкт Веніславського був вже зареєстрований, проте в Європейському Союзі його визнали дискримінаційним за віком», – повідомила депутатка.

За її словами, в зв'язку з цим розробляється новий законопроєкт із врахуванням інших критеріїв.

«Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності і т.д. Тобто, буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти», – пояснила Піпа.

Вона також підкреслила, що ситуація може змінитися вже цієї зими через наказ Генштабу, який має змінити правила отримання відстрочки від призову через здобування другої вищої освіти. Піпа зазначила, що хоча навчання і є важливим, використання його в якості засобу уникнення мобілізації, ускладнює ситуацію в країні, яка потребує захисників.

Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

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Теги: Верховна Рада мобілізація навчання чоловік

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