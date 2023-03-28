Голова донецької Нацполіції: Авдіївка практично знищена

Попри все ситуація контрольована, запевняє Руслан Осипенко

Авдіївка практично знищена – жодного цілого будинку немає. Інфраструктура, підприємства – нічого не працює. Проте ситуація в місті контрольована, бойова. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

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Осипенко розповів, що в місті справді майже нічого не працює та з нього евакуюють останніх комунальників, проте його працівники перебувають там на місці, вони перебувають у майже зруйнованому приміщенні в безпечному укритті.

«Це місце повністю забезпечене усім для життєдіяльності – там є і свердловина, і генератор, у місті працює лікарня, де є медичні працівники. Наш відділ поліції – це такий «пункт надії», куди звертається населення, яке там досі залишається», – розповів він.

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Це надає доступ до комунікації та зв‘язку, адже працівники поліції фіксують обстріли, забирають поранених людей, вивозять їх звідти. Коли люди все ж вирішують евакуюватися, то все це завчасно планується та координується з військовими, бо все залежить від бойової оперативної обстановки.

Авдіївку називають «другим Бахмутом», бо ворог постійно намагається оточити місто на півночі від Донецька. Руслан Осипенко пояснив, що окупантам не так просто це зробити, адже українські Сили оборони завдають російським підрозділам значних втрат.

«Щодо «другого Бахмуту», це можуть більше сказати військові спеціалісти, проте Авдіївка тримається вже вісім років. І як би там не здавалось, але спілкуючись з військовими, можна сказати, що ситуація контрольована, бойова. Ми спілкуємось з кожною бригадою, з кожним військовим підрозділом, і критичного там нічого нема», – наголосив Осипенко.

Руслан Осипенко також наголосив, що в Авдіїці залишилося 1900 осіб цивільного населення, серед яких усього шестеро дітей. Зауважимо, до початку повномасштабного вторгнення у місті мешкало понад 34 тис. осіб.

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Нагадаємо, що в Авдіївці зникне мобільний зв’язок. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендується покинути місто.

До слова, траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.