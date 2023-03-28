В Авдіївці залишилось шестеро дітей

По населеному пункту Авдіївка завдається від восьми до десяти авіаударів

Голова Нацполіції Донеччини порахував щоденну кількість обстрілів

У Авдіївці на Донеччині, попри постійні обстріли, й досі залишаються цивільні та діти. Про це розповів у інтерв'ю «Главкому» голова Нацполіції Донеччини Руслан Осипенко.

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Окупанти зараз не тільки йдуть у наступ у гарячих точках, а й регулярно хаотично обстрілюють міста на відстані від лінії фронту, зокрема Краматорськ, Костянтинівку, Слов'янськ та Авдіївку. У середньому на Донеччині фіксують від 30 до 40 обстрілів, не рахуючи дрібних мінометних, артилерійських.

«По населеному пункту Авдіївка завдається від восьми до десяти авіаударів. Зараз там залишилось 1900 осіб цивільного населення – тиждень тому було 17 дітей, зараз залишилось шість», – зауважив Осипенко.

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Зауважимо, до початку повномасштабного вторгнення у місті мешкало понад 34 тис. осіб.

Окупанти б‘ють по інфраструктурі, приватному сектору, де бачать військовий транспорт, потрапляють по приміщеннях цивільних осіб. На початку березня почались активні обстріли Костянтинівки – загалом їх нарахували близько сорока.

«Зараз здебільшого працює ЗРК С-300, причому вночі, тобто окупанти вже трохи притихли щодо використання артилерії та РСЗВ «Ураган», «Торнадо». Проте ситуація в Костянтинівці досі не стабільна. Ми інформуємо місцеве населення, що потрібно евакуюватись у безпечні місця», – наголосив головний поліцейський Донецької області.

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Як відомо, в Авдіївці зникне мобільний зв’язок. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендується покинути місто.

До слова, траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.