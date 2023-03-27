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В Авдіївці зникне мобільний зв'язок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Авдіївці зникне мобільний зв'язок
Авдіївка перебуває під постійними обстрілами окупантів
фото: Telegram / Павло Кириленко

Місцевим мешканцям наполегливо рекомендується покинути місто

Із Авдіївки Донецької області, де тривають активні бойові дії, буде евакуйовано працівників комунальних служб. Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або… на геть зруйновану рашистами Мар’їнку… Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста», – зазначив він.

Барабаш наполегливо порадив місцевим мешканцям їхати з Авдіївки. За його словами, у місті вимкнеться мобільний зв’язок.

«Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є мінусом для всього міста, бо знаходяться не дуже українці, які здають, розказують… Не буде змоги заряджати телефон, бо пару днів – і нікому буде обслуговувати генератори, запускати мобільну вишку», – заявив він. 

Раніше повідомлялося, що траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.

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Теги: українці Авдіївка мобільний зв’язок населення окупанти

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