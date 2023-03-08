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Омбудсман показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Омбудсман показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном (відео)
фото: скріншот відео

Росіяни не скаржаться на умови та стверджують, що більше на нашу землю не повернуться

У мережі з’явилося відео виховної бесіди з російськими військовополоненими, які повернуться до Росії в межах обміну, який відбувся у вівторок 7 березня. Його оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

Розмова представника іституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з росіянами: 

– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є? 

– Ні

– Відсутні? Скарг немає? Поводилися з вами нормально? Харчування?

– Так.

– Сподіваюсь, ми більше не побачимось?

– Ні.

– Обіцяєте, хлопці? 

– Так.

– У вас такий самий інститут (уповноваженого з прав людини - ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна Миколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутись. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?

– Так. 

Лубінець прокоментував, що така бесіда з російськими військовополоненими є традиційною і підтверджує те, що Україна дотримується Женевських конвенцій. 

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Як раніше повідомлялося, серед захисників, яких повернула Україна, 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

Теги: Україна росіяни обмін полоненими

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