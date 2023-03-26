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Окупанти із настанням тепла можуть посилити наступ на ще одному напрямку – полковник ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти із настанням тепла можуть посилити наступ на ще одному напрямку – полковник ЗСУ
Із настанням тепла цієї весни ворог може активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної
фото з відкритих джерел

Росіяни будуть робити спроби наступати за допомогою важкої техніки

Бахмут на Донеччині залишається найгарячішим напрямком на фронті, але з настанням теплої погоди загарбники можуть активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної. Таку думку «24 каналу» висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, росіяни будуть робити спроби наступати за допомогою важкої техніки, яку вони не могли використовувати під час теплої та вологої зими. З настанням тепла цієї весни ворог може активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної.

«На цій ділянці фронту активізуються і, можливо, намагатимуться відсунути лінію фронту від Донецька. Вздовж Донецька ми досі перебуваємо біля Авдіївки та Мар’їнки, до Донецька кілька кілометрів. Для того, щоб відсунути ворога, нашим військам потрібно зайти в тил з боку Курахового і Покровська. Звідти вихід тільки через Вугледар», – пояснив полковник.

Роман Світан також наголосив, що загарбники ніколи не зможуть вийти на адміністративний кордон Донецької області, бо для цього їм потрібно подолати рубіж Слов’янська, Краматорська та Дружківки.

«А якщо там пройти неможливо, то у російських військових виникає питання: «А який тоді сенс брати Бахмут?». Рух у бік Слов’янська нічого не дасть, подальшого просування не буде. Впертись у Слов’янський та Краматорський гарнізони – означає залягти там», – резюмував він.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації.

Крім того, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 

Також британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Теги: Слов’янськ кордон льотчик роман ворог наступ полковник Бахмут росіяни Вугледар

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