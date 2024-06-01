За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»

Раніше в «Укренерго» заявили про плани упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку

«Укренерго» сподівається направити 2 млрд грн на погашення боргів балансуючого ринку електроенергії

За останні три місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн, тенденція з їх накопиченням негативна. Про це під час засідання Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів член Правління НЕК «Укренерго» Олег Скрипник.

«Якщо говорити за балансуючий ринок електроенергії, тенденція зберігається негативна. За останні три місяці, або якщо говорити порівняно з початком року, приріст боргу склав більше мільярда гривень. Перед нами, і, відповідно, це віддзеркалило і нашу заборгованість перед учасниками ринку майже в такій самій сумі», – розповів він.

Водночас Скрипник зазначив, що є і позитивна динаміка, яка дозволить зменшити цю заборгованість. За його словами, мова про згортання зустрічних однорідних вимог, в першу чергу, з держпідприємством «Гарантований покупець».

«Сподіваємося, що за результатами перевірки ліцензованої діяльності ми зможемо спрямувати ресурс на погашення частини заборгованості на балансуючому ринку в сумі близько 2 млрд грн», – зазначив Скрипник.

Раніше в «Укренерго» заявили про плани упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку. Це понад 19 млрд грн. Компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

В «Укренерго» вважають, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газову пікову генерацію мати адекватну економічну модель роботи на ринку.