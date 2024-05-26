«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня

Обмеження діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах

У понеділок світло вимикатимуть за графіками

Графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», – зазначає «Укренерго».

Зокрема, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.