«Укренерго» тимчасово скасовує відключення світла

Увечері графіки погодинних відключень діятимуть в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів

Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень

Диспетчерський центр «Укренерго» з 11:00 до 17:00 скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Також «Укренерго» звернулося з проханням перенести заплановані на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на години, коли немає відключень.

Як зазначила пресслужба, увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

«Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр «Укренерго» доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком», – йдеться в повідомленні.

Диспетчерський центр «Укренерго» з 11:00 до 17:00 скасував обмеження споживання в усіх областях фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.