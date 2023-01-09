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Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
фото: Офіс президента

Політичні лідери також говорили про безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Про це глава держави повідомив Телеграм.

«Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру», – написав президент.

Нагадаємо, головний чиновник португальського уряду Педро Нуну Сантуш, відповідальний за транспорт, включаючи авіакомпанії і залізницю, подав у відставку. Це вже 10 високопоставлений урядовець, який залишив свої посади після того, як лівоцентристська Соціалістична партія здобула перемогу на загальних виборах у січні минулого року. 

Раніше Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 січня відвідав військових, які обороняють Бахмут і Соледар Донецької області. Він організував перекидання туди додаткових сил та посилення вогню. 

Теги: Бахмут чиновник Володимир Зеленський Соціалістична партія президент транспорт Педро Офіс президента переговори Португалія

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