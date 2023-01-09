Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії

Політичні лідери також говорили про безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Про це глава держави повідомив Телеграм.

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«Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру», – написав президент.

Нагадаємо, головний чиновник португальського уряду Педро Нуну Сантуш, відповідальний за транспорт, включаючи авіакомпанії і залізницю, подав у відставку. Це вже 10 високопоставлений урядовець, який залишив свої посади після того, як лівоцентристська Соціалістична партія здобула перемогу на загальних виборах у січні минулого року.

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Раніше Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 січня відвідав військових, які обороняють Бахмут і Соледар Донецької області. Він організував перекидання туди додаткових сил та посилення вогню.