Київська митниця розповіла про топ-10 затримань у 2022 році (фото)

Зокрема, митники затримували порушників, які перевозили живих соколів до Катару

Пресслужба Київської митниці опублікувала добірку резонансних порушень, виявлених митниками у 2022 році, як до початку повномасштабної війни, так і протягом неї.

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Живі соколи до Катару

У багажному відділені аеропорту «Бориспіль» в одній з валіз було виявлено 4 дорослих соколи-балабани, занесених в Червону книгу. Перевозили птахів у варварських умовах.

Після реабілітаційних заходів врятованих митниками соколів випустили у природне середовище існування.

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Елітна текіла на мільйон гривень у пасажирки в «Борисполі»

У багажі українки, що поверталася додому з Мексики, на «зеленому коридорі» було виявлено 66 пляшок елітного алкоголю.

У 10 валізах дівчини знаходилося 53 пляшки текіли, 6 мескалю та 7 вина. Текіла переважно елітна, Don Julio Real Anejo, Avion Reserva 44 Extra Anejo, Centinela Anejo Anos, вишукане вино Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon тощо.

За цінами українського ринку вартість вилученого становить біля 970 тис гривень.

Запчастини до вогнепальної зброї на Ростовщину

19 ударно-спускових механізмів, газовивідних трубок та стебел затвора з рукоятками напередодні війни відправлялися каналами пошти з Харківщини до Ростовської області. Всі виявлені запчастини призначені для гвинтівок Мосіна та карабінів Сімонова.

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Як встановили експерти, виявлені запчастини є товарами, що підлягають державному експортному контролю.

З виявлених запчастин при наявності прикладів можна зібрати гвинтівки та карабіни.

Схематоз при ввезенні бронежилетів на 3 млн грн

Виявлено нахабну і цинічну спробу столичних підприємців під час війни ввезти задля наживи на підставі підроблених документів майже 400 бронежилетів з балістичними пластинами IV класу захисту загальною вартістю понад 3 млн грн.

На партію бронежилетів ділки надали до митного контролю Сертифікат кінцевого споживача, нібито виданий підрозділом військового формування.

Однак під час перевірки митники з’ясували, що документ, наданий як підстава для митного оформлення бронежилетів, підроблено.

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Вилучені бронежилети були оперативно передані в одну з військових частин ССО ЗСУ.

15-ти сантиметровий коштовний камінчик у посилці

330-грамову брилу бурштину кінологічна команда Київської митниці у складі інспекторки-кінологині Тетяни та бельгійської вівчарки Харді виявила у міжнародній посилці, яка відправлялася з Рівного до однієї з країн Перської затоки – Кувейту. Ринкова вартість цього камінчика немала – біля 37 тисяч гривень.

200 кг димедролу під виглядом косметики

Столичне підприємство намагалося ввезти з Китаю в Україну 200 кг сильнодіючого лікарського засобу димедролу під виглядом речовини, що використовується для виготовлення косметичної продукції.

У результаті спільних заходів Київської митниці та СБУ, правоохоронцям вдалося припинити діяльність нарколабораторії, в якій димедрол ділки перетворювали на синтетичний наркотик.

2,5 тонни російських фумігаторів, які ввозилися як турецькі

Згідно з поданою до митного оформлення декларацією, зі Стамбулу на адресу чернігівського підприємства прямувало 50 тисяч фумігаторів виробництва Туреччини загальною вартістю 21 500 доларів США.

Однак під час перевірки вантажу та товаросупровідних документів виявилося, що насправді виробником цих фумігаторів є Росія. Російські фумігатори Київська митниця вилучила.

300 нарізних карабінів, які ввозилися як частини мисливської зброї

Зі Словаччини на адресу київських підприємців прибули по 300 штук рамок та ствольних коробок до мисливських карабінів, а також стволів нарізних, магазинів, затворів та затворних рамок, цівок тощо.

Однак було встановлено, що заявлені до митного оформлення частини карабінів у конструктивному поєднанні схожі на нарізну вогнепальну зброю.

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Також це підтвердив у своєму заключенні залучений до митного контролю спеціаліст УНДІ СБУ, фактично зібравши 300 карабінів.

20 тисяч електронних сигарет вартістю понад 2 млн гривень

20 тис одноразових електронних сигарет на 56 тис доларів США ділки намагалися завезти через фіктивного контрагента на підставі підроблених документів.

Електронні сигарети одноразового використання з рідиною випаровування з аромаречовинами та нікотином торговельної марки Elf Bar, які прямували на адресу підприємства в Запоріжжі, Київська митниця вилучила.

71 старовинна монета, найстаршій з яких біля 2 000 років, – у поштових відправленнях

Викрито відразу вісімнадцять спроб незаконного пересилання двома громадянами з міста Хмельницького до США, Канади та Чилі старовинних монет, які визнано історичною цінністю.

Серед виявленого – римські денарії, півгроші, соліди, деньга тощо.

Нагадаємо, під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, були виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність.