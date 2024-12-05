Відставка уряду Франції та зустріч української делегації з радниками Трампа: головне за ніч

Французький прем’єр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту

Українські воїни просуваються в Донецькій області, у Франції оголосили вотум недовіри уряду, українська делегація зустрілась з радниками Трампа, а Bitcoin побив історичний максимум. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

За даними аналітиків ISW, українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі.

Водночас інші геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, теж вказують на те, що російські війська також просунулися в північну Леонідівку (на південний захід від Торецька). Проте за даними аналітиків, це просування не відбулося протягом останніх 24 годин і, ймовірно, відбулося ще у вересні 2024 року.

Крім того, військові 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російських окупантів із села Новий Комар на Донеччині (на північ від Великої Новосілки).

За даними аналітиків DeepState, ворог зазнав великих втрат убитими. Також були взяті в полон російські військові із 40-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ. Їхня кількість не уточнюється.

Вотум недовіри уряду Франції

Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Міністрів відправили у відставку. Це відбулось після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Французький премʼєр застосував цю спецпроцедуру для схвалення частини проєкту бюджету про соціальні видатки після тижнів безуспішних дебатів у парламенті.

Зустріч української делегації з радниками Трампа

Українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з представниками новообраного президента США Дональда Трампа.

Про що саме говорили сторони поки невідомо.

Проте як пише Reuters, зустріч відбулась між Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем’єром та міністеркою економіки Юлією Свириденко і кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем й кандидатом на посаду спецпредставника по Україні Кітом Келлоггом.

Історичний максимум Bitcoin

Вартість Bitcoin вперше перевищила $102 тис. під час торгів.

Сьогодні вранці, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в $103 тисячі, але після цього впав до $102 тисяч.

Зауважимо, що Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. Зокрема, під час передвиборчої кампанії Трамп висловлював підтримку цифровим активам, обіцяючи зробити США «криптостолицею світу» та накопичити національний резерв біткойнів.

Cанкції проти російських чиновників, причетних до депортації українських дітей

Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей.

Там зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні РФ незаконно вивезла тисячі українських дітей, тому їхня депортація є «систематичною» та «навмисною». Ба більше, багатьом дітям змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями.