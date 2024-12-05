Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі

Сьогодні вранці, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в $103 тисячі, але після цього впав до $102 тисяч

Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США

Вартість Bitcoin вперше перевищила $102 тис. під час торгів. Про це свідчать дані Binance.

Сьогодні вранці, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в $103 тисячі, але після цього впав до $102 тисяч.

Зауважимо, що Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. Зокрема, під час передвиборчої кампанії Трамп висловлював підтримку цифровим активам, обіцяючи зробити США «криптостолицею світу» та накопичити національний резерв біткойнів.

З моменту виборів у біржові фонди, що працюють з біткойнами, в США було вкладено понад $4 млрд.

Вартість Bitcoin станом на ранок 5 грудня дані Binance

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої виключно політиці в галузі криптовалют.

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.