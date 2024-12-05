Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі
Сьогодні вранці, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в $103 тисячі, але після цього впав до $102 тисяч
фото ілюстративне

Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США

Вартість Bitcoin вперше перевищила $102 тис. під час торгів. Про це свідчать дані Binance.

Сьогодні вранці, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в $103 тисячі, але після цього впав до $102 тисяч.

Зауважимо, що Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. Зокрема, під час передвиборчої кампанії Трамп висловлював підтримку цифровим активам, обіцяючи зробити США «криптостолицею світу» та накопичити національний резерв біткойнів.

З моменту виборів у біржові фонди, що працюють з біткойнами, в США було вкладено понад $4 млрд.

Вартість Bitcoin станом на ранок 5 грудня
Вартість Bitcoin станом на ранок 5 грудня
дані Binance

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої виключно політиці в галузі криптовалют.

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

Читайте також:

Теги: Біткоїн криптовалюта США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі
Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тисяч
21 листопада, 12:59
Новий президент США може навести лад із криптовалютою
Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади
21 листопада, 08:54
а прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin до кінця року наблизитися до $100 тис доларів
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис
14 листопада, 06:39
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $88 тис
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $88 тис
12 листопада, 07:10
Найбільша криптовалюта світу оновила свою максимальну ціну
Вартість Bitcoin оновила історичний максимум
10 листопада, 10:44
скріншот: Binance
Вартість Bitcoin оновила історичний максимум після перемоги Трампа
9 листопада, 00:41
Біткоїн зріс у ціні на тлі очікуваної перемоги на президентських виборах у США «дружнього» до криптовалюти Дональда Трампа
Біткоїн побив історичний рекорд на тлі виборів у США
6 листопада, 11:26
Джастін Сан виграв торги на аукціоні Sotheby's та викупив сенсаційну роботу Мауріціо Каттелана «Комедіант»
Криптопідприємець з'їв банан за $6,2 млн з відомого арт-об'єкту
29 листопада, 18:54
В Україні майже не залишилося активних криптоактивістів
Свавілля замість легалізації: чому гальмується потенціал крипторинку
1 жовтня, 15:15

Економіка

Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі
Bitcoin оновив історичний максимум: його вартість перевищила $102 тисячі
Україна скоротила імпорт електроенергії попри зростання споживання – експертка назвала причину
Україна скоротила імпорт електроенергії попри зростання споживання – експертка назвала причину
Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка
Рада схвалила закон про підвищення акцизу на тютюн: скільки коштуватиме пачка
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
Формат «активного довголіття». Як у найближчі роки зміниться ринок праці в Україні
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт
Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
21K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
12K
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua