Нападника, який взяв заручників у Парижі, заарештували

Зловмисник у столиці Франції взяв у заручники працівників ресторану

Сина менеджерів ресторану L'Olivier в Іссі-ле-Муліно, передмісті Парижа, затримали. Чотирьох заручників, яких він утримував близько трьох годин у піцерії, розташованій за кілька десятків метрів від паризької кільцевої дороги, звільнили. Про це повідомили в елітному підрозділі паризької поліції, який брав участь у спецоперації, передає Le Parisien.

«Чоловік, віком близько сорока років, який, за словами джерел, страждає від наркозалежності, має дуже погану репутацію в поліції через правопорушення, пов'язані з наркотиками, насильство і бунт», – зазначили джерела виданню.

За їхніми словами, вранці він зателефонував матері, щоб повідомити про кокаїнову ломку. Саме мати і сповістила поліцію. Прокуратура розпочала розслідування, додавши, що він пройде психіатричну експертизу.

Близько опівдня ресторан, розташований за кілька десятків метрів від паризької кільцевої дороги, оточили численні сили поліції. Озброєні правоохоронці в шоломах перекрили вулиці й встановили периметр безпеки в цьому районі. Префектура поліції Парижа повідомила, що триває втручання та закликала уникати цього району.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом викрадення, яке доручено відділу кримінальних розслідувань.

Нагадаємо, син власника піцерії «Л'Олів'є» у місті Іссі-ле-Муліно, що за сім кілометрів від Парижа, близько полудня суботи, 16 листопада, захопив заручників та забарикадувався у закладі свого батька.

Раніше у Парижі затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у тому, що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами «Французькі солдати в Україні».

Також по всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запросив понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років.