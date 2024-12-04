Держдеп США ввів санкції проти російських чиновників, причетних до депортації українських дітей

Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення викрадених дітей в Україну

Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей. Про це повідомляється на офіційному сайті американського відомства.

Держдеп США підтвердив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні РФ незаконно вивезла тисячі українських дітей, тому їхня депортація є «систематичною» та «навмисною». Ба більше, багатьом дітям змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями.

«Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну. Постійна зневага Росією своїх міжнародних правових зобов’язань повідомляти про місце перебування цих дітей робить майже неможливим їх безпечне повернення», – зауважили у відомстві.

Зазначається, що США будуть продовжувати використовувати всі доступні інструменти, щоб «допомогти Україні в її зусиллях знайти та повернути її незаконно переданих або депортованих дітей».

Нагадаємо, що, зігдно з дослідженням Школи громадського здоров’я Єльського університету (США), літаки та кошти російського диктатора Володимира Путіна використовувалися в програмі вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім’ї.

Як повідомлялося, Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей. Як зазначає британське міністерство закордонних справ, понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ.