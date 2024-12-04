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Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду
Уряд Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців
фото з відкритих джерел

Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду за понад 60 років

Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Міністрів відправили у відставку. Про це повідомляють Le Figaro та France24.

За винесення вотуму недовіри проголосував 331 депутат Національних зборів. Загалом для такого рішення потрібно було 289 голосів. Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду з 1962 року.

Голосування за вотум недовіри у Національної асамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Французький премʼєр застосував цю спецпроцедуру для схвалення частини проєкту бюджету про соціальні видатки після тижнів безуспішних дебатів у парламенті.

Раніше стало відомо, що Франція перебуває на межі політичної кризи, оскільки уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикує втратити довіру парламенту. Уряд сформований правоцентристами та консерваторами, але залежить від підтримки однієї з великих парламентських фракцій: соціалістів або ультраправого «Національного об’єднання».

Зазначається, що після переговорів із Барньє лідер соціалістів у Сенаті Патрік Каннер заявив, що не отримав достатніх гарантій для підтримки уряду. Він також критикував політику президента Емманюеля Макрона, яка, за його словами, призвела до «безпрецедентного дефіциту». Водночас відставку президента Франції Еммануеля Макрона підтримують 63% громадян країни. Це випливає з опитування компанії Elabe.

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин. 

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Теги: Франція уряд парламент

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